ダンスボーカルユニット「TRF」のDJKOO（64）が18日、自身のインスタグラムを更新。ダウンタウンの松本人志（62）との収録オフショットを公開した。「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）オリジナル番組『Money is Time』2/18(水)17時〜配信開始」と出演を報告。松本との撮影オフショットを公開。「鑑定員として出演させていただきました！！」とつづった。この投稿に、ファンからは「スター同士のツーショトですね」