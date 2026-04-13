時折、笑みをこぼしながら記者の質問に答える男。「被害者への謝罪の気持ちは？」と問われると、「ないです」と答えました。2025年12月、福岡市でアイドルグループHKT48のスタッフなど男女2人を襲撃して逮捕された山口直也被告（30）。包丁で2人の胸や背中を刺して殺害しようとした殺人未遂の罪に問われています。捜査関係者によりますと、山口被告はHKT48の熱心なファンで、劇場の常連客。調べに対し「HKTの複数のメンバーを狙っ