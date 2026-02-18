蛇口が盗まれていた旧大井小学校岡山・北区大井 廃校になった岡山市の小学校と幼稚園で、水道の蛇口が相次いで盗まれました。 （宮川周三リポート）「建物の外にある手洗い場です。水道の蛇口が全てなくなっています。隣にある手洗い場も全て蛇口がなくなっていました。さらには、ここからは見えないんですが、あちらの建物の向こう側の蛇口もなくなっています」 岡山市によりますと、蛇口が盗まれたのは、いず