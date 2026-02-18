Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングスは大幅高で４日ぶりに反発している。この日、子会社ナウキャストが、三菱地所の全社データ分析基盤「ＳｏＤＡ」上に、生成ＡＩを活用したセキュアなアプリケーション開発環境を構築したと発表しており、好材料視されている。 構築した環境は、Ｇｏｏｇｌｅクラウドのフルマネージド開発環境「ＣｌｏｕｄＷｏｒｋｓｔａｔｉｏｎｓ」とＷｅｂアプリケーショ