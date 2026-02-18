フィナＨＤは大幅反発、菱地所の全社データ分析基盤に生成ＡＩ駆動型のアプリケーション開発環境構築◇

Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス<4419.T>は大幅高で４日ぶりに反発している。この日、子会社ナウキャストが、三菱地所<8802.T>の全社データ分析基盤「ＳｏＤＡ」上に、生成ＡＩを活用したセキュアなアプリケーション開発環境を構築したと発表しており、好材料視されている。



構築した環境は、Ｇｏｏｇｌｅクラウドのフルマネージド開発環境「Ｃｌｏｕｄ Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎｓ」とＷｅｂアプリケーションフレームワーク「Ｓｔｒｅａｍｌｉｔ」を組み合わせたもの。これにより菱地所の社員は各自のローカル端末にデータを持ち出すことなく、フルマネージドでセキュアな開発基盤のもと、生成ＡＩの支援を受けながら迅速にデータ分析アプリケーションを開発することができるようになるとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



