日本維新の会の吉村洋文代表が条件付きで国政に復帰する意向を明らかにした。ニュース番組『わたしとニュース』では、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏が出演し、吉村代表の意図や維新への影響について言及した。【映像】吉村代表が国政復帰に意欲日本維新の会の吉村洋文代表は、15日開かれた役員会で国政復帰への意欲を語った。大阪都構想の住民投票が可決された場合、どのような立場で政治に関わっていくつもりなのかを