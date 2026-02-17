フィギュアスケートのペアで「りくりゅう」ペアが逆転で金メダルを取得するなど、日本人選手の活躍で盛り上がりを見せるミラノ・コルティナオリンピックですが、選手に対する誹謗中傷が多数確認され、JOC（日本オリンピック委員会）が対応にあたっていることが報じられました。フリースタイルスキー女子の近藤心音選手は今月5日、公式練習中に負傷したためスロープスタイルを棄権して帰国。自身のインスタグラムに「次は辞退してく