志望大学への指定校推薦が、学校のミスで得られなかった――。大阪商業大学高校（東大阪市）を卒業した男性（１９）が、学校側に慰謝料など２２０万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が地裁であり、黒田香裁判官は４４万円の支払いを命じた。学校側の不手際で「他の受験先の選考を受ける機会が失われた」と判断した。（林信登）喜び一転訴訟記録などによると、男性は２０２１年４月、大阪商業大学高校に入学。当初から指定校推薦