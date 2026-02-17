ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、カーリング女子１次リーグが行われ、日本（フォルティウス）はカナダに６―９で敗れて３連敗。通算１勝５敗となり、１次リーグ突破が絶望的となった。２―２の第３エンドで３点を失ってリードを許し、後半も巻き返すことができなかった。スキップ吉村「悔しいの一言」もう負けられないという重圧がミスショットを誘発し、日本の１次リーグ敗退は決定的となった。スキップの吉村紗也香