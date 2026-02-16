2026年2月15日、YouTuberのヒカルが自身のYouTubeチャンネルを更新。トレカショップ『遊楽舎』の閉店について言及した。 （関連：【画像あり】“結婚を舐めてる”ヒカルに激怒するサワ） 『遊楽舎』は、ヒカルの動画に昔から出演していた馴染みのトレカショップで、今回は閉店するという話を聞いて、様子を見に来たようだ。ヒカルは「あんな店長初めて」「憔悴しきっている」と明かし、動画には出演できる状態ではないという