2026年2月15日、YouTuberのヒカルが自身のYouTubeチャンネルを更新。トレカショップ『遊楽舎』の閉店について言及した。

『遊楽舎』は、ヒカルの動画に昔から出演していた馴染みのトレカショップで、今回は閉店するという話を聞いて、様子を見に来たようだ。ヒカルは「あんな店長初めて」「憔悴しきっている」と明かし、動画には出演できる状態ではないという。ヒカルはチャンネルが成長したのも「店長が理由」と恩恵を受けていると語り、「一番活躍した人」と紹介した。

店長も資金繰りに困ったときに「ヒカルに相談すればよかった」と思っていたようだが、関係性が壊れてしまうことを危惧し、相談できなかったようだ。ヒカルも東京で活動していることもあって、大阪にいる店長とコミュニケーションが取れていなかったと語り、今回の動画のコメントについては「少しでも心が晴れるようなハッピーなものにしてほしい」と視聴者に呼びかけた。

今回の動画に視聴者からは「泣いてしまった」「店長に元気玉届け！」「味方だよ」といった声が集まった。

（文＝向原康太）