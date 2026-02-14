【明治安田J1百年構想リーグ】ヴィッセル神戸 2−0 V・ファーレン長崎（2月13日／ノエビアスタジアム神戸）【映像】クライフターン→お尻コントロールV・ファーレン長崎の新助っ人FWノーマン・キャンベルが、規格外のプレーでスタジアムを沸かせた。“曲芸のようなトラップ”がファンの度肝を抜いている。2月13日の明治安田J1百年構想リーグ第2節で、長崎はヴィッセル神戸と対戦。0−2で敗れ、開幕から2連敗となった。そんな中