6月12日に公開される映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』のオリジナルキャラクターとして、船越英一郎、千葉雄大、宮内ひとみの出演が決定した。 参考：若葉竜也、岡山天音、井浦新、千葉雄大、尾崎匠海『アンメット』5人の男性キャラの魅力 赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人