モデルでプロ雀士の岡田紗佳（31）が11日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。“高校生でしたいこと”について語った。この日は、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」で一躍人気を集めた「おひなさま」ことタレントの長浜広奈がゲスト出演。学校では教えてくれない恋愛の疑問や芸能の不安を岡田、フリーアナウンサー・森香澄に質問した。「高校に戻れ