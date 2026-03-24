２２日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」にプロ雀士で、グラビアやタレントとしても活躍する岡田紗佳が出演。占い師のシウマさんが岡田を占った。シウマさんが岡田に対し「基本ドＭだから。貢ぐし、好きな人に対しては『私がやってあげるから、いいから』って」と言うと、岡田はうんうんとうなずいた。「基本男なんですよ多分私。やってあげたい。しっかりした人を好きにならないんだと思います。ちゃ