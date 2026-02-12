オランダスピードスケート界の期待の星、ユップ・ベンネマルス（23）の生涯初となるオリンピック（五輪）メダルへの挑戦が、中国代表の廉子文（27）との衝突により無念の結果に終わった。12日（日本時間）、イタリア・ミラノのスピードスケート競技場で行われた2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪スピードスケート男子1000メートルではなかなか目にすることのない光景が繰り広げられた。ベンネマルスは第11組のインコー