エバラ食品工業は2026年春夏の家庭用新商品を2月13日から発売する。焼肉のたれでは主力の「黄金の味」に「焼肉たれポン酢」を追加。風味立ちの強さと長引く後味が特徴の新シリーズ「焼肉堪能」を投入し、4種6品を展開する。「黄金の味」シリーズに追加する「焼肉たれポン酢」（360g税抜き小売参考価格485円）は、リンゴ、モモ、ウメを使用したフルーツベースに、柑橘の爽やかな味わいを加えた新しいおいしさが楽しめる焼肉のた