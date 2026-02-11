スコットランドのスコティッシュ・プレミアシップに異変が起きている。現在シーズンは後半戦に突入しており、第26節が行われている。一足早くハーツ対ハイバーニアンの一戦が行われ、1-0でホームチームが白星を挙げた。勝利したハーツは勝ち点3を積み上げ、57ポイントに。レギュラーシーズンでは2位レンジャーズと勝ち点6差、3位セルティックとは9ポイントもの差がある。基本的にスコットランドリーグはセルティックとレンジャーズ