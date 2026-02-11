スコットランドのスコティッシュ・プレミアシップに異変が起きている。



現在シーズンは後半戦に突入しており、第26節が行われている。一足早くハーツ対ハイバーニアンの一戦が行われ、1-0でホームチームが白星を挙げた。



勝利したハーツは勝ち点3を積み上げ、57ポイントに。レギュラーシーズンでは2位レンジャーズと勝ち点6差、3位セルティックとは9ポイントもの差がある。



基本的にスコットランドリーグはセルティックとレンジャーズの2強だ。直近4シーズンはセルティックの優勝、20-21シーズンはレンジャーズがタイトルを獲得したが、それ以前はセルティックが9連覇を達成している。





その流れを今季のハーツは打ち破ろうとしている。攻守ともに安定しており、総得点数48はリーグトップ、失点数20はマザーウェル、レンジャーズに次ぐ好成績だ。スコットランドリーグでセルティックとレンジャーズ以外のクラブが優勝となれば、1984-85シーズン以来の快挙となる。当時はアバディーンがタイトルを獲得した。ハーツの優勝は1959-60シーズンまでさかのぼることになる。スコットランドリーグは第33節までレギュラーシーズンを戦い、残りの5試合をリーグ上位勢での総当たりとし、最終的な勝ち点を決めることになる。昨季は最終的に勝ち点92を稼いだセルティックの優勝となったが、今季はハーツが歴史に名を刻むのだろうか。