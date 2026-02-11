レゾンデートル（東京都渋谷区）が、既婚男女を対象とした「結婚と浮気」に関する実態調査を実施。その結果を発表しました。【画像】え、エグっ…！コチラが《不倫経験アリ》な男女が答えた“浮気相手”と出会った場所トップ回答です！！既婚者は浮気相手とどこで出会った？調査は2025年9月29〜30日および12月29〜31日、全国の20〜59歳の既婚男女を対象に実施。計6805人（男性3305人、女性3500人）のうち、「浮気したこと