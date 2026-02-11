ロッテは11日、西川史礁外野手が10日の守備練習で右前腕に違和感を訴えたため、都城市内の病院で診断を行った結果、右前腕屈筋損傷と診断されたと発表した。状態を見て打撃練習を再開。3週間後よりスローイング再開予定だ。