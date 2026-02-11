なぜ生き物は「死ぬように」できているのか 種の進化と生存のために寿命がある 自然界に生きる生物には、すべて寿命があります。体のしくみが完璧なら、理論上は永遠に生きられるはずなのに、どんな命もやがて老い、死を伝えます。なぜ生き物は、死ぬようにできているのでしょうか。 その理由のひとつとしては、死によって世代交代を生み、進化を促すからです。老いた個体が死を迎えることで、次の世代に資源と生存の場が譲