【進化の鍵】死は命のアップデート？絶滅を防ぐためにプログラムされた「寿命」の正体【図解 死の話】

なぜ生き物は「死ぬように」できているのか

種の進化と生存のために寿命がある

自然界に生きる生物には、すべて寿命があります。体のしくみが完璧なら、理論上は永遠に生きられるはずなのに、どんな命もやがて老い、死を伝えます。なぜ生き物は、死ぬようにできているのでしょうか。

その理由のひとつとしては、死によって世代交代を生み、進化を促すからです。老いた個体が死を迎えることで、次の世代に資源と生存の場が譲られます。もしすべての命が死ななければ、数が増えていくばかりで、環境はすぐに飽和してしまうはずです。

また、死は遺伝子の更新を促す役割も果たします。世代が入れ替わるたびに、突然変異が積み重なり、多様な形や機能を持つ生き物が現れます。死という限界があるからこそ、生命は停滞せず、変わりゆく環境に適応できるよう進化し続けてこられたのです。

さらに、寿命は生存戦略としても機能します。昆虫のように短命な種は大量に子を残し、ゾウやクジラのように長寿な種は少数の子を確実に育てることで生をつなぐのが基本です。死のタイミングまでもが、生き物には設定されているのです。

死があるからこそ、世代は入れ替わり、生命は多様さを保ってきました。死は終わりではなく、生命が続くために欠かせない事柄なのです。

死がつくる進化のサイクル

死は命の終点ではなく、次の命を生み出すための通過点。個体が死ぬことで資源が循環し、生命は世代交代を続けていく。

寿命の違いが生む生存戦略

生き物の寿命と繁殖数には法則がある。短命な種は数で次世代を増やし、長命な種は少ない子孫を確実に育てあげる。寿命も進化への生存戦略の一部といえる。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 死の話』監修：島田裕巳