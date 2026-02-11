「HD 400U」 Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーより、USB-C接続に対応した有線ヘッドフォン「HD 400U」と、有線イヤフォン「CX 80U」を、2月17日に発売する。いずれも価格はオープン、市場想定価格はHD 400Uが15,400円前後、CX 80Uが7,700円前後。 「CX 80U」 これまで3.5mm接続モデルとしてロングセラーだった2機種をUSB-C接続に変更した。ゼンハイザーとしてはエントリー