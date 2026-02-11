◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日ジャンプ混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日プレダッツォ・ジャンプ競技場）ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの混合団体（ヒルサイズHS＝107メートル）が10日（日本時間11日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われ、日本が同種目初となる銅メダルを獲得した。3番手で飛んだ高梨沙羅（29＝クラレ）は1回目に96メートル50、2回目に97メ