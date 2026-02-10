暴行動画がSNSで拡散された事件で逮捕された男子中学生が家庭裁判所に送致されました。2026年1月、中学生の少年に暴行してけがをさせたとして、県内に住む15歳の男子中学生が逮捕された事件で、熊本地検は、この男子中学生を家庭裁判所に送致したことを明らかにしました。 この事件では、暴行をしているとみられる動画がSNS上で拡散されていました。熊本地検は、1月5日付けで男子中学生を熊本家庭裁判所に送致しました。被害に