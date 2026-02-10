ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート（９日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）９日＝富張萌黄】女子１０００メートルが行われ、前回２０２２年北京大会金メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、１分１３秒９５で銅メダルを獲得した。３大会連続メダルを獲得し、積み上げた数は「８」に。自身が持つ日本女子最多記録を更新したが「完敗」と悔しさをあらわにした。出場を予定する残