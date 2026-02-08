テレビ朝日系「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜・前９時半）が８日に最終回を迎えた。１９７５年に放送開始した第１作「秘密戦隊ゴレンジャー」から愛されてきた特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」が半世紀の歴史に幕を下ろした。「スーパー―」は、「動物」や「恐竜」など一つのテーマをモチーフに、「レッド」を中心とした色とりどりのヒーローが敵と戦うスタイル。巨大ロボットが登場する戦闘シーンやヒーロ