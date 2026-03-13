＜第49回日本アカデミー賞授賞式＞◇13日◇東京・グランドプリンスホテル新高輪佐藤二朗（57）が「爆弾」（永井聡監督）で、初の最優秀助演男優賞を受賞した。「泣くな、これ…こんなに泣くかな！いやぁ…泣くねぇ、これ。これは、泣くなぁ…」と口にして歓喜した。「もちろん『爆弾』チームの皆に感謝なんだけど…個人的なことを言うと正直、ここ最近、日本映画を、あまり見ていなくて。その理由は、とても恥ずかしいもの。僕が