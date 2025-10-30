カレーチェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」は11月1日、全国の店舗で「ローストチキンスープカレー」を発売する。価格は店内1,110円(テイクアウト1,164円、各税込)。期間限定で、なくなり次第終了。〈香ばしいチキンが主役のスープカレーが2025年も登場〉「ローストチキンスープカレー」はココイチ特製のスープカレーに、スチームオーブンで加熱したチキン、じゃがいもやにんじん、なす、オクラなどの野菜を加えた満足感のあるメニ