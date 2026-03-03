【モデルプレス＝2026/03/03】俳優の山田裕貴が3月2日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。妻で女優の西野七瀬について話す場面があった。【写真】山田裕貴西野七瀬夫婦に訪れた芸能人◆山田裕貴、妻・西野七瀬の懐の深さに驚き堤真一が主演を務める4月期のTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）に、車いすラグビーの弱小チーム「ブ