「2月8日」。今日は何の日でしょう？答えは「東京二八そばの日」！東京都内に500店舗以上の「そば」「うどん」の加盟店を持つ東京都麺類協同組合（東京都千代田区）が制定し、2020（令和2）年に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されました。小麦粉とそば粉の割合が2：8であることから名付けられた「二八そば」の割合の数値に合わせて2月8日を記念日としています。2：8の割合から生まれた二八そば江戸時代中期、もとも