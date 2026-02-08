現地時間2月7日、UAE・アブダビ競馬場で行われたアブダビゴールドカップ（L・芝1600m・15頭立て・1着賞金60万ドル＝約9000万円）に、日本からシュトラウス（牡5・美浦・武井亮厩舎）がJ.モレイラ騎手とのコンビで参戦し、嬉しい海外初勝利を飾った。同馬を管理する武井亮調教師は「心から嬉しいです。この馬のこれまでの勝ちの中で圧倒的に嬉しいです」と喜びを語り、「また来年来ようかなと思います。アブダビターフクラブの