現地時間2月7日、UAE・アブダビ競馬場で行われたアブダビゴールドカップ（L・芝1600m・15頭立て・1着賞金60万ドル＝約9000万円）に、日本からシュトラウス（牡5・美浦・武井亮厩舎）がJ.モレイラ騎手とのコンビで参戦し、嬉しい海外初勝利を飾った。

同馬を管理する武井亮調教師は「心から嬉しいです。この馬のこれまでの勝ちの中で圧倒的に嬉しいです」と喜びを語り、「また来年来ようかなと思います。アブダビターフクラブの方々には本当によくしていただき感謝しています」と現地関係者への謝意も口にした。

アブダビゴールドカップ・シュトラウスとJ.モレイラ騎手

また鞍上のモレイラ騎手はレース後、「オーストラリアではあまりゲートの出が良くなかったのですが、今日はとてもスムーズに出てくれました。スピードのある馬の後ろにつけることができました。内は少し危険でしたが、時にはリスクを取らなければなりません。（直線では）前が開いた瞬間、一気に伸びました。素晴らしい状態に仕上げてくれた調教師や関係者の仕事ぶりを称えたいです」とコメントした。

このレースは今年新設されたリステッド競走で、総額賞金は100万ドル（約1億5000万円）、1着賞金は60万ドル（約9000万円）という高額賞金が設定された一戦だった。