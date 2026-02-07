アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が「ずっと忘れられない」という小学生時代の初恋エピソードを語った。【映像】“美少女”櫻井優衣の小学生時代の姿2月7日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#1のスタジオトークで、櫻井やゲストらが「髪と恋」にまつわるエピソードを披露。その中で、櫻井が「初出し恋エピソード」を語った。櫻井は「小学生の頃に初恋の男の子と地元のショッピングモールに遊びに行ったのが