アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が「ずっと忘れられない」という小学生時代の初恋エピソードを語った。

【映像】“美少女”櫻井優衣の小学生時代の姿

2月7日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#1のスタジオトークで、櫻井やゲストらが「髪と恋」にまつわるエピソードを披露。その中で、櫻井が「初出し恋エピソード」を語った。

櫻井は「小学生の頃に初恋の男の子と地元のショッピングモールに遊びに行ったのがずっと忘れられない」と、小学生時代の写真とともにエピソードを披露。「小学生の頃のショッピングモールって、ちょっと背伸びした、憧れな感じ」としみじみ振り返った。

お笑いコンビ・見取り図のリリーは「わかる！」と同調。「今考えたら普通やけど、その時はもう最先端のデート」と言葉を続け、櫻井は「最先端！楽しかった〜」と思い出に浸った。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリ（賞金300万円）が決定する。櫻井とタレントのなえなの、タレント・モデルの本田紗来が“恋髪見届け人（MC）”を務め、全話のレギュラーゲストとしてリリー、第1話ゲストに俳優の須賀健太が登場した。