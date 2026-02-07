7日午後、新潟県魚沼市で78歳の女性が雪に埋まった状態で見つかり、その場で死亡が確認されました。警察は除雪中の事故の可能性があるとみて調べています。警察によりますと7日午後1時半過ぎ、魚沼市で女性の娘から「母の姿が見えない」と警察に相談がありました。女性は4日頃を最後に行方が分からなくなっていて、警察と消防が住宅の敷地を捜索したところ、敷地内にある車庫付近で雪に埋まった状態で見つかり、その場で死亡が確認