WBCの最終ロースター発表…大谷はDHで記載野球日本代表「侍ジャパン」の最終ロースターが5日（日本時間6日）、WBC,Inc.から発表された。ドジャースの大谷翔平投手も名を連ねたが、登録は「指名打者」となっている。二刀流としての活躍が期待されていた中で、投手としての登板が遠のく形となり「これで大谷投げないの確定か？」「大谷翔平は指名打者登録」とSNS上では大きな反響を呼んでいる。大谷の起用については、1月31日（