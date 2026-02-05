■3話オフショットが公開 TBS日曜劇場『リブート』公式SNSにて、King ＆ Prince永瀬廉とMrs. GREEN APPLE藤澤涼架のオフショットが公開された。 【写真】永瀬廉と藤澤涼架がにらみを利かせたオフショットなど①～② ドラマで裏組織の最強バディとして、永瀬は冬橋航役、藤澤は霧矢直斗役を演じている。 3話オフショットとして公開された写真では、永瀬も藤澤も、鋭い目つきをカメラに向け並んでいる。