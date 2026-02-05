3日にカラバオ杯準決勝2ndレグでチェルシーを1-0で撃破し、決勝進出を決めたアーセナル。アーセナルにとってはハッピーな結果だが、イングランド代表にとっては気になることがある。それがアーセナルMFデクラン・ライスの稼働率だ。ライスはイングランド代表でも不動のセントラルMFであり、今夏の2026W杯でも重要戦力になることが期待されている。しかしそれはアーセナルでも同じであり、ライスは今季もアーセナルでフル稼働してい