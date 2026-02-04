将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第3局は2月4日、挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が前日に封じた55手目が開封され、午前9時すぎに藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）の手番で再開された。【中継】藤井王将VS永瀬九段 注目の立川対局（生中継中）1勝1敗で迎えた勝負所の第3局。東京都立川市の「オーベルジュ ときと」を舞台に争われている本局は、先手番の永瀬九段が巧な指し回しで優勢に