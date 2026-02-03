本日2月3日（火）、『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』の2時間スペシャルが放送。今回は、石原良純と小泉孝太郎が岐阜県飛騨地方にある世界遺産・白川郷を訪れる。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！1年でもっとも美しいとされる“冬の白川郷”を舞台に、絶景や伝統文化、絶品グルメを存分に堪能。さらに、“生きる世界遺産”とよばれるこの地で生活するとはどういうことなのか、住民のリアルな暮らしぶ