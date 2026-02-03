テレビ朝日の弘中綾香アナウンサー（34）が2日深夜に放送された同局「伊沢みなみかわのクイズに出ない世界」（月曜深夜2・36）に出演。高校時代に交際していた彼氏がデート中にとった驚きの行動を振り返った。今回は前回に引き続き新企画「マダム綾香の部屋」の後編が放送された。同企画は同局の弘中アナウンサーがモデルやインフルエンサーなどの芸能活動をしている女子高生6人の悩みを聞いて解決するというもの。その中で