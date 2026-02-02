リーズのMF田中碧は、１月26日に行われたプレミアリーグ第23節のエバートン戦で、１点リードの66分から途中出場。同点ゴールを許した場面の守備対応について、ダニエル・ファルケ監督から「クロスを避けるためにもう少しやれたかもしれない」と苦言を呈された。そして、31日のアーセナル戦では、０−４で完敗という試合内容にもかかわらず、まさかの出番なしに終わった。昨シーズンは２部優勝と１部昇格の立役者となった日本