フェニックス・サンズ vs クリーブランド・キャバリアーズ日付：2026年1月31日（土）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 126 - 113 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのフェニックス・サンズ対クリーブランド・キャバリアーズがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし26-25