香港で日本人2人が5800万円を奪われた事件で、空港で荷物の受け取りをめぐって、2人組と口論になっていたことがわかりました。この事件は、きのう香港中心部にある両替店の前で、50代と20代の日本人男性が2人組に襲われ、およそ5800万円の日本円が入ったリュックを奪われたものです。日本人男性2人はきのう朝、香港に到着したばかりで、香港メディアによると、空港で荷物の受け取りをめぐり2人組と口論になっていたということです