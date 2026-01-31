〈「手足が短いこと」でも「ランドセルが背負えないこと」でもない…身長115センチの成人女性がふり返る“学校生活でいちばん辛かったこと”〉から続く先天性の疾患・軟骨無形成症で身長115cmの後藤仁美さん。平均より身長が低く、四肢が短い特徴を持つこの障害は約2万人に1人の確率で発症し、日本国内には約6000人の当事者がいるという。【画像】「ランドセルは大きくて背負えなかった」子どもの頃の後藤さん、夫とのツーショッ