道案内などする際に俗に使われる「ドン突き右」。【写真】一言の追加で、誤配も問い合わせ電話もナシ！「突き当りを右へ」という意味だが、今SNS上ではこの言葉を配達物の住所に記載する人が大きな注目を集めている。「住所コレにしてからスッと届く」と紹介したのはタカヒロさん（@TAKA_TEZZA_）。住宅密集地の場合、確かに番地だけでは分かりづらい住所はたくさんある。役所などに届け出る際には使えないだろうが、そうでなけれ