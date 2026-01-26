AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。DF土屋櫂大(福島)はグループリーグ第3節・カタール戦(○1-0)でのフル出場1試合のみ。フィールドプレーヤーの中では一番出場時間が少ない形となったが、カタール戦では試合中にCBの位置を左右で入れ替えながら、相手の攻撃を完封した。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込み