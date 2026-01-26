U23アジア杯優勝! “ロス五輪世代”U-21日本代表DF土屋櫂大(福島)の今大会振り返りと、今後の目標「人生の中で1、2番を争うくらい悔しかった」
AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。
DF土屋櫂大(福島)はグループリーグ第3節・カタール戦(○1-0)でのフル出場1試合のみ。フィールドプレーヤーの中では一番出場時間が少ない形となったが、カタール戦では試合中にCBの位置を左右で入れ替えながら、相手の攻撃を完封した。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
─個人では悔しい結果となった。
「アジア杯を通して、試合に出られなかった悔しさ、本当に人生の中で1、2番を争うくらい悔しかったので、この経験を帰ってからベクトルをしっかり自分に向けたい」
─どう成長につなげたいか。
「環境に左右されず、自分のやれることをしっかりやって、今後の成長に繋げていきたい」
─今年一年の目標は。
「日本に戻ったら福島に所属することになる。しっかり年間を通して試合に出続けて、福島の勝利のために、自分がチームを勝たせられるプレーヤーになりたい。そこは責任を強く持って、フロンターレに戻ってきた時に成長している姿をファンの皆さんに見せられるように、勝利に貢献できるようになって帰ってきたい」
(取材・文 石川祐介)
DF土屋櫂大(福島)はグループリーグ第3節・カタール戦(○1-0)でのフル出場1試合のみ。フィールドプレーヤーの中では一番出場時間が少ない形となったが、カタール戦では試合中にCBの位置を左右で入れ替えながら、相手の攻撃を完封した。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
「アジア杯を通して、試合に出られなかった悔しさ、本当に人生の中で1、2番を争うくらい悔しかったので、この経験を帰ってからベクトルをしっかり自分に向けたい」
─どう成長につなげたいか。
「環境に左右されず、自分のやれることをしっかりやって、今後の成長に繋げていきたい」
─今年一年の目標は。
「日本に戻ったら福島に所属することになる。しっかり年間を通して試合に出続けて、福島の勝利のために、自分がチームを勝たせられるプレーヤーになりたい。そこは責任を強く持って、フロンターレに戻ってきた時に成長している姿をファンの皆さんに見せられるように、勝利に貢献できるようになって帰ってきたい」
(取材・文 石川祐介)